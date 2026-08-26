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Трамп назвал поездку главы ЦРУ в РФ "отчасти рутинной"

Трамп назвал поездку главы ЦРУ в РФ "отчасти рутинной"
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Поездка на этой неделе главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию - отчасти рутинная, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Мне жаль вас расстраивать, но он там в рамках отчасти рутинной поездки", - сказал он в эфире онлайн-передачи The Glenn Beck Program.

Так Трамп ответил на просьбу прокомментировать циркулировавшие в западных СМИ предположения - от того, что поездка связана с риском эскалации напряженности между РФ и Западом, до версии, согласно которой Рэтклифф мог обсуждать в Москве тему американских санкций против Ирана.

"Тут нет ничего из того, что вы озвучили", - отреагировал президент США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее в среду журналистам, что Рэтклифф в ходе визита в Москву осуществлял контакты по линии спецслужб. "Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что встреч с президентом РФ не было", - сообщил представитель Кремля.

У него уточнили, проинформировали ли главу государства об итогах этих контактов. "Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно", - ответил пресс-секретарь.

Накануне журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила со ссылкой на источники, что директор ЦРУ Рэтклифф прилетел в Россию на переговоры.


Дональд Трамп США ЦРУ
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