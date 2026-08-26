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Из-за наводнения в Непале погибли 95 человек

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Число жертв наводнения в непальском районе Расува на границе с Китаем выросло до 95 человек, еще минимум 63 пострадали, сообщает в среду Nepal News со ссылкой на местные власти.

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Ранее сообщалось о 31 погибшем.

Число пропавших без вести после наводнения также продолжает расти. По последним данным, почти 500 туристов числятся в списке пропавших. Местонахождение 85 сотрудников сил безопасности Непала и 60 работников гидроэнергетических объектов, таможенных и иммиграционных служб также остается неизвестным. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Власти продолжают оценивать масштаб ущерба. Затронутые стихией районы объявлены зоной бедствия на три месяца.

По данным местных СМИ, наводнение произошло из-за повышения уровня воды в реке Бхоте-Коши, берущей начало в Тибете и протекающей по территории Непала. Больше всего пострадали расположенные у реки населенные пункты, в частности, Тимуре и Сьяпрубеси. Вода затопила рыночные площади и жилые кварталы, нанесла серьезный ущерб полицейским участкам и объектам гидроэнергетики, разрушила мосты и дороги.

Непал
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