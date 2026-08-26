Поиск

США продлили на год разрешение на ввоз в страну алмазов российского происхождения

США продлили на год разрешение на ввоз в страну алмазов российского происхождения
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) продлило на год истекающую лицензию, разрешающую импорт в Штаты алмазов российского происхождения, если они физически находились вне РФ до марта 2024 года и не реэкспортировались в РФ позднее. Соответствующая лицензия № 104В опубликована на сайте ведомства.

Ранее ввоз в США алмазов ювелирного качества российского происхождения от 0,5 карата был разрешен до 1 сентября 2026 года.

Поэтапный запрет на ввоз российских непромышленных алмазов и бриллиантов в страны G7 был анонсирован в декабре 2023 года. С 1 марта 2024 года запрещался ввоз в США российских алмазов весом от 1 карата, с 1 сентября - от 0,5 карат. Запрет распространяется и на изделия из российских алмазов, ограненных в третьих странах.

До этого, несмотря на включение в 2022 году основного российского производителя "АЛРОСА" в SDN list, ограненные из российского алмазного сырья бриллианты свободно проникали на рынок США, проходя существенную обработку в индийской отрасли огранки и полировки драгоценных камней.

АЛРОСА США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США продлили на год разрешение на ввоз в страну алмазов российского происхождения

 США продлили на год разрешение на ввоз в страну алмазов российского происхождения

Meta урегулировала коллективный иск о вреде подросткам и выплатит $16,7 млрд

Трамп назвал поездку главы ЦРУ в РФ "отчасти рутинной"

 Трамп назвал поездку главы ЦРУ в РФ "отчасти рутинной"

Сотни туристов пропали без вести после наводнений в Непале

 Сотни туристов пропали без вести после наводнений в Непале

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну запретили выезд из страны

 Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну запретили выезд из страны

Лантратова сообщила о проходящем в Белоруссии обмене пленными между РФ и Украиной

Brent подешевела до $86,71 за баррель

 Brent подешевела до $86,71 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 26 августа

Трамп направил в Конгресс США соглашение с Саудовской Аравией по атому

 Трамп направил в Конгресс США соглашение с Саудовской Аравией по атому

Иран и Оман согласовали временный маршрут судов через Ормузский пролив

 Иран и Оман согласовали временный маршрут судов через Ормузский пролив
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11386 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3576 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов