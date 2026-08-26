Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну запретили выезд из страны

Бывший президент Армении Серж Саргсян (в центре) у здания Антикоррупционного комитета Армении Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Суд в Ереване по ходатайству Антикоррупционного комитета оставил бывшего президента страны Сержа Саргсяна на свободе под подпиской о невыезде, сообщили в Антикоррупционном комитете.

В ночь на среду суд по ходатайству Генпрокуратуры арестовал на два месяца сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна - Седрака Кочаряна.

Роберт Кочарян задержан, но находится в больнице в связи с ухудшением состояния здоровья. Он должен быть доставлен в суд для решения вопроса об аресте.

Дело против Роберта Кочаряна (президент в 1998-2008 годах) Генпрокуратура возбудила по статьям о превышении служебных полномочий (три эпизода), получении взятки в особо крупном размере (два эпизода), отмывании денег в особо крупном размере (четыре эпизода).

Сын Роберта Кочаряна - Седрак Кочарян обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере, Серж Саргсян (был президентом с 2008 по 2018 год, также был министром обороны) обвиняется в злоупотреблении государственной или служебной властью или влиянием. Также дела возбуждены против бывшего премьер-министра Андраника Маргаряна (умер в 2007 году), бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна, представителя компании "Локал Девелоперс", руководителя строительной компании "Айгедзор", его жены и двух дочерей.

По данным следствия, Кочарян, занимая пост президента, по предварительной договоренности с приближенными к нему лицами, используя служебное положение, присвоил государственное имущество на различных сфабрикованных основаниях и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам, значительно ниже рыночных. Речь идет о сотнях земельных участков и объектов недвижимости. Приняты меры по наложению ареста на принадлежащие семье Кочаряна объекты недвижимости, чтобы предотвратить их возможную передачу или отчуждение, сообщала Генпрокуратура.

Ранее в парламенте премьер Армении Никол Пашинян, обращаясь к сыну Роберта Кочаряна - Левону Кочаряну, заявил, что их семья будет лишена имущества.