Умер актер Тим Карри

Актер Тим Карри Фото: Imago/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Британский актер Тим Карри умер в возрасте 80 лет, сообщает в среду The Variety.

О причинах смерти издание не сообщает, отметив, что у Карри были проблемы со здоровьем с 2012 года, когда он перенес инсульт.

Карри известен, в частности, по ролям Пеннивайза в фильме "Оно" 1990 года и мистера Гектора в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке". Также он озвучил многие роли в таких мультфильмах, как "Чудеса на виражах", "Черный плащ", "Аладдин", "Камешек и пингвин".