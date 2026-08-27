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В руководстве боснийских сербов считают, что бездействие тюремных властей ускорило смерть Младича

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Руководитель Союза независимых социал-демократов, правящего в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), Милорад Додик, реагируя на смерть бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, назвал случившееся убийством.

"Конечно же это убийство, поскольку все указывало на то, что состояние его здоровья было плохим, но был организован такой подход, который и привел к смертельному исходу", - приводит в четверг слова Додика телеканал РТРС (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины).

По его словам, "в Гааге все было сделано так же, как и в случае со Слободаном Милошевичем (который в 2006 году также скончался в тюремной больнице в Гааге)".

"Сегодня скончался человек, который командовал армией Республики Сербской в борьбе за свободу сербского народа", - отметил Додик.

Председатель Народной скупщины (парламента) Республики Сербской Ненад Стевандич заявил, что смерть Младича ускорили из-за нарушений прав пациента на достойное лечение.

"У пациента нет ни национального, ни уголовного статуса, а только история болезни, и его обязаны лечить. Приняв решение не отпускать Младича на лечение в Сербию, в Гааге ускорили его смерть ", - сказал Стевандич.

"Генерал Младич имел силы встать во главе армии Республики Сербской в самые сложные времена. Он осознавал ответственность, которую взял на себя, он защищал сербский народ", - сказал глава ветеранской организации Республики Сербской Милован Гагич.

Ветеранская организация Республики Сербской обратилась к гражданам с призывом организовать в четверг в городах республики вечер в память Младича, а также поставить свечи в храмах за его упокой.

Младич скончался в четверг в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненный срок по обвинению в геноциде в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-95 гг.).

Ратко Младич Республика Сербская Гаага Милорад Додик
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