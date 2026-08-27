Москва возложила ответственность за произошедшее с Младичем на Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - МИД России возложил на Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (OM) всю полноту ответственности за произошедшее с бывшим командующим армией боснийских сербов Ратко Младичем, о кончине которого в тюрьме в Гааге на 85-м году жизни стало известно в четверг.

"Нарочитое пренебрежение элементарными правилами беспристрастности и справедливого обращения с осуждёнными в угоду политическим мотивам навсегда останется частью незавидного "наследия" ОМ, который несёт всю полноту ответственности за произошедшее с Р.Младичем", - говорится в сообщении МИД России, размещенном вечером в четверг на сайте министерства.

Младич отбывал пожизненное наказание по приговору Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). Его преемником стал ОМ, "де-юре прекративший своё существование 1 июля", отмечается в сообщении.

"Российская сторона последовательно указывала на то, что процесс над Р.Младичем в Гааге и условия его заключения сопровождались пренебрежением его базовыми правами, в том числе правом на здоровье и адекватную медицинскую помощь. Дело Р.Младича, каковы бы ни были легшие в его основу фактические обстоятельства, стало вопиющим проявлением двойных стандартов и антисербского уклона трибунала", - говорится в сообщении.

Как отмечают в МИД, OM "методично продолжал эту линию". "В течение многих лет законным представителям генерала не доводилась полная и адекватная медицинская информация о его здоровье, независимые - в действительности, а не на бумаге - врачи к Р.Младичу не допускались. Отклонялись многочисленные ходатайства о временном освобождении подсудимого для целей лечения в России или Сербии", - указывает российское внешнеполитическое ведомство.

По его данным, только в 2026 году председатель ОМ Грасиела Гатти Сантана "неоднократно отказывала прикованному к постели неизлечимо больному в освобождении по гуманитарным основаниям, не стесняясь мотивировать это необходимостью продемонстрировать "осуждение международным сообществом" совершённых Р.Младичем деяний". "Последнее из людоедских решений было вынесено буквально на днях. В случае с сербом показательная составляющая наказания всегда ставилась выше соображений гуманности, являющихся важной частью международного правосудия", - говорится в сообщении.

"Нарочитое пренебрежение элементарными правилами беспристрастности и справедливого обращения с осуждёнными в угоду политическим мотивам навсегда останется частью незавидного "наследия" ОМ, который несёт всю полноту ответственности за произошедшее с Р.Младичем", - подчеркивает российский МИД.

В министерстве выразили "глубокие соболезнования родным и близким покойного".