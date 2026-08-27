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В Тегеране заявили о сохранении блокады Ормузского пролива до выполнения США условий Ирана

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил в четверг, что США не стоит ожидать снятие Тегераном перекрытия с Ормузского пролива без удовлетворения условий иранских властей.

"Америка должна сначала предпринять практические шаги для выполнения условий Ирана, после чего Иран приступит к открытию Ормузского пролива", - приводит ИРНА его слова со встречи с премьером, министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани.

По словам Резаи, Иран не доверяет американской администрации, поскольку "она неоднократно предавала дипломатию и переговоры". Он пообещал, что если США "совершат зло", то Иран в ответ устроит Вашингтону катастрофу в военной и экономической сферах.

В то же время Резаи отметил, что Иран оказывал помощь Катару в трудных ситуациях и что между странами остаются дружественные отношения.

Иран США Ормузский пролив
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