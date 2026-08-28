Премьер Канады выразил несогласие с решением Трампа переименовать озеро Онтарио

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Решение президента США Дональда Трампа о переименовании озера Онтарио в озеро Америка никак не повлияет на позицию канадцев по этому вопросу, заявил премьер Канады Марк Карни.

"Канадцы понимают, что нужно называть вещи своими именами. Это озеро называется Онтарио - сегодня и навсегда", - написал он в соцсети X.

Карни напомнил, что такое название озеру на границе США и Канады дали индейцы гуроны. "Это в переводе означает: озеро - красивое, озеро - большое", - пояснил премьер. Он подчеркнул, что название появилось более 400 лет назад - до появления на карте мира таких стран, как Канада и США.

"Мы понимаем, что США меняются. Они вносят изменения в торговые отношения, во внешнюю политику, меняются их национальные памятники и гидронимы", - добавил Карни.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера. Ранее он пояснял, что считает его в большей степени относящимся к Штатам, чем к Канаде и потому полагает, что название должно отражать это.

Переименование состоялось в то время, когда США и Канада тщетно пытаются найти решение спорных вопросов в сфере торговли, угрожают друг другу пошлинами.

Трамп в течение второго президентского срока уже не первый раз меняет географические названия. Так, по его инициативе, гора Денали на Аляске стала горой Мак-Кинли, а Мексиканский залив он переименовал в Американский залив.