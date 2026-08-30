Военные США предупредили шефа Пентагона о рисках продолжения кампании против Ирана

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Командующие Армии США, ВМС и ВВС, главы части региональных командований довели до сведения шефа Пентагона Пита Хегсета, что продолжение военных операций против Ирана навредит общей боеготовности американских вооруженных сил, сообщает в воскресенье The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

"По словам лиц, знакомых с подготовленной недавно оценкой ситуации для главы Пентагона, несколько представителей военного командования объяснили Хегсету, что продолжение крупных операций против Ирана нерационально и грозит ослабить возможность реагировать на угрозы в других местах", - информирует WP.

Согласно распоряжениям Хегсета от 14 августа, часть американских войск, отправленных на Ближний Восток, должны остаться там в течение сентября, часть - до 2027 года. Такая перспектива заставила часть военачальников выразить свое беспокойство, отметили источники. В частности, главы Европейского командования ВС США, Индо-Тихоокеанского командования ВС США, Южного командования ВС США, отправившие корабли, самолеты и другие силы для операций в отношении Ирана, заявили о своем несогласии с такими планами из-за сокращения способности поддерживать активность в собственной зоне ответственности, но все равно согласились исполнять приказы. Командование Армии и ВВС отметило, что продление срока миссий для войск, действующих против Ирана, влечет за собой значимые риски. Среди военного руководства преобладает точка зрения, что кампания против Ирана требует "слишком многого и слишком долго", пояснил один из собеседников газеты.

Кроме того, как отметил другой источник, начальник штаба ВМС адмирал Дэрил Каудл представил Хегсету свою оценку ситуации, согласно которой ВМС не могут более поддерживать прежний уровень поддержки операции против Ирана, поскольку даты ее окончания нет. По словам адмирала, в ВМС готова к миссиям едва четверть эсминцев - существенно более низкий показатель, чем до начала конфликта с Ираном. В случае сохранения прежних требований к ВМС, в связи с ситуацией вокруг Ирана, это может ухудшить готовность ВМС к другим возможным конфликтам, добавили собеседники издания.

По данным от источников, тем не менее, около 2 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии останутся на Ближнем Востоке минимум весь сентябрь, а возможно и дольше. До 2027 года в регионе должны будут присутствовать авиационные формирования, переброшенные туда в связи с конфликтом, а также части с зенитными ракетными комплексами Patriot.

В Пентагоне информацию комментировать отказались.