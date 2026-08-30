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Большинство жителей Исландии, предварительно, высказались против новых переговоров о вступлении в ЕС

Большинство жителей Исландии, предварительно, высказались против новых переговоров о вступлении в ЕС
Исландские фермеры размещают на тюках сена лозунги против Евросоюза: "ЕС, нет, спасибо"
Фото: Micah Garen/Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Более половины участников референдума о возобновлении переговоров о вступлении страны в ЕС выступили против такой перспективы, передает в воскресенье портал Euractiv.

По его данным, хотя официальных окончательных результатов пока не поступало, но предварительные данные по пяти из шести избирательным округам показали: 52,5% проголосовали против новых переговоров, а 47,5% отдали голос "за".

Премьер Исландии Криструн Фростадоуттир, председатель партии "Социал-демократический альянс", возглавляет альянс за возобновление переговоров. Ее сторонники отмечали, что присоединение к зоне евро может помочь в решении проблемы высокой инфляции. Однако противники выдачи мандата правительству Исландии на переговоры высказывали опасения на тему суверенитета, коммерческого сектора страны, рыболовной отрасли. Так, ключевым вопросом в случае возобновления переговорного процесса с ЕС является рыболовство, которое составляет около 40% экспорта.

По данным Euractiv, лидеры ЕС, как ожидается, намерены определить контуры возможного расширения союза на саммите в Брюсселе в октябре. При этом руководство ЕС хотело добиться вступления в союз Исландии на пару с менее богатой страной, вроде Черногории, чтобы снизить скептические настроения у других потенциальных стран-кандидатов.

При этом, отмечает Euractiv, Исландия уже во многом соблюдает законодательство ЕС, является членом Европейской экономической зоны, имея доступ к Европейскому единому рынку, но с исключениями.

Исландия уже подавала заявку на вступление в 2009 году, когда в стране разразился финансовый кризис, но отозвала заявку в 2013 году. К тому времени экономическая обстановка в стране нормализовалась, а правящая партия взяла курс на менее тесное сотрудничество с ЕС.

В 2024 году ситуация изменилась, когда к власти пришла коалиция, выступающая за более тесное взаимодействие с европейскими странами. В коалиционном соглашении содержится обещание провести до 2027 года референдум о возобновлении переговоров о вступлении Исландии в ЕС.

Исландия ЕС Евросоюз
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