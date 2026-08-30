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Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 августа

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На Ставрополье 5 человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком. Пострадали 38 человек, возбуждено уголовное дело.

- Рэтклифф во время визита в РФ предлагал идею саммита Трампа, Путина и Зеленского. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

- Власти Бельгии не изменят позицию по замороженным активам РФ. Брюссель по-прежнему против использования российских денег на нужды Украины.

- За ночь над Ленобластью сбито 62 дрона. В промзоне начался пожар.

- "Галатасарай" с помощью дебютировавшего Батракова победил "Гезтепе". Россиянин принял участие в одной из результативных атак, сделав предголевой пас.

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