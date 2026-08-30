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Источники WSJ узнали, что договор с Венесуэлой нужен Вашингтону из-за выборов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - США потребовалось соглашение с Венесуэлой в нефтяной сфере в связи с проблемами, вызванными длительным конфликтом с Ираном, а также приближением промежуточных выборов, намеченных на ноябрь 2026 года, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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"По словам лиц, знающих о переговорах, администрация президента США Дональда Трампа, столкнувшись с непопулярной и затяжной войной с Ираном, подорвавшей глобальные поставки энергоресурсов, почувствовала, что необходимо срочно объявить о получении долгосрочного источника нефти в Западном полушарии. Трампу также нужна политическая победа, демонстрация того, что сделка с с Венесуэлой обезопасит американцев от издержек неурядиц на Ближнем Востоке в преддверии ноябрьских промежуточных выборов", - передает издание.

WSJ напоминает, что Белый дом пытался убедить такие крупные нефтяные компании как ExxonMobil и ConocoPhillips вернуться в Венесуэлу. Однако в нефтяной отрасли США в основном не торопились проявлять инициативу из-за сложностей в обеспечении безопасности в Венесуэле и юридических трудностей.

В итоге Госдеп взял на себя ведущую роль в выработке соглашения Вашингтона и Каракаса. Впоследствии чиновники привлекли Управление стратегического капитала Пентагона для обеспечения финансовых механизмов при реализации договоренностей стран. Данное Управление имеет полномочия для заключения отвечающих интересам США соглашений.

Согласно замыслу, США станет инвестором в частную компанию North American Blue Energy Partners (NABEP ) венесуэльского бизнесмена Алехандро Бетанкура, имеющего связи с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Данная компания будет иметь право разрабатывать 17 месторождений, объемом 65 млрд баррелей нефти - одну пятую часть нефтяных резервов Венесуэлы.

За последние два года NABEP стала второй по величине компанией, работающей в нефтяном секторе Венесуэлы, после Chevron Corporation. Однако в Испании и Швейцарии идут расследования деятельности Бетанкура по подозрению в отмывании денег, хотя официальных обвинений не выдвигали.

По словам одного из собеседников WSJ, выбор частной компании для добычи нефти в Венесуэле, в рамках нового соглашения, преследует цель заставить будущие правительства Венесуэлы соблюдать обязательства, усложнить процесс отказа от них. Источники полагают, что последующим правительствам будет непросто экспроприировать частную компанию.

Однако, напоминает газета, новое соглашение вступает в конфликт с положениями конституции Венесуэлы 1999 года, гласящей, что нефтяные богатства страны принадлежат государству, и продавать их нельзя.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Венесуэлой. Он уточнил, что благодаря этой сделке США получат контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле "без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков".

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес уточняла, что соглашение с США в нефтяной сфере будет действовать 25 лет. Однако и сторонники жесткой линии в Венесуэле и оппозиция уже подвергли критике договоренности Каракаса и Вашингтона.

Вашингтон Дональд Трамп США Каракас Венесуэла
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