Власти Венесуэлы заявили, что нефтяное соглашение с США рассчитано на 25 лет

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Временный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что соглашение с США в нефтяной сфере будет действовать 25 лет.

"Это 25-летний двусторонний проект преследует цель разрабатывать 17 стратегических нефтяных месторождений, с добычей 1,5 млн баррелей в день", - сказала Родригес в обращении на государственном телевидении. Ее слова приводят западные СМИ.

Она уточнила, что цифра в 1,5 млн баррелей в день является начальной, так как впоследствии планируется освоение еще восьми залежей нефти. По ее оценкам, реализация проекта позволит получить Венесуэле $209 млрд, исходя из цены $65 за баррель. Согласно утверждениям Родригес, $19 за каждый проданный баррель поступит напрямую в венесуэльский бюджет.

Временный президент заверила, что Венесуэла сохранит суверенитет, контроль над запасами природных ресурсов, а также получит капитал, технологии и знания для модернизации пострадавшей от санкции отрасли.

Сторонники жесткой линии в Венесуэле и оппозиция уже подвергли критике договоренности Каракаса и Вашингтона. Источники Bloomberg заявили, что переговоры по соглашению шли без участия венесуэльских оппозиционеров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Венесуэлой. Он уточнил, что благодаря этой сделке США получат контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле "без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков". В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио убеждал, что Венесуэла получит почти $100 млрд частных инвестиций и новые рабочие места благодаря заключенной с Вашингтоном нефтяной сделке.