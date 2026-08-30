Рэтклифф во время визита в РФ предлагал идею саммита Трампа, Путина и Зеленского
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе поездки в Россию ранее на этой неделе озвучил идею саммита с участием президентов США, РФ и Украины - Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает в воскресенье портал Axios со ссылкой на источники.
"Глава ЦРУ Рэтклифф предложил трехстороннюю встречу между президентом Трампом, президентом России Путиным и президентом Украины Зеленским", - говорится в статье.
Кроме того, Рэтклифф, согласно этим данным, озвучивал идею возобновления усилий по украинскому урегулированию.
Также, в материале Axios утверждается, что глава ЦРУ по итогам визита пришел к выводу, что директор ФСБ РФ Александр Бортников - конструктивный собеседник, способный помочь возобновить дипломатическое урегулирование.