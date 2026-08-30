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Ракета Falcon Heavy стартовала на орбиту с телескопом Nancy Grace Roman

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX в воскресенье стартовала на орбиту с новым американским космическим телескопом Nancy Grace Roman (RST), предназначенным для крупнейшего в истории астрономии изучения Вселенной, прямую трансляцию вело NASA.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки LC-39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 07:26 по времени Восточного побережья США (в 14:26 по Москве). Примерно через 31 минуту после старта обсерватория отделится от второй ступени носителя и направится к точке Лагранжа L2, расположенной примерно в 1,5 млн км от Земли.

Среди основных целей космического телескопа, обозначенных американскими учеными: изучение темной энергии и темной материи, поиск и съемка экзопланет и исследование многих других явлений, изучаемых разделом инфракрасной астрофизики.

По данным NASA, космический телескоп Nancy Grace Roman позволит получить данные более чем о 2 млрд галактик и исследовать эволюцию звезд, расширения Вселенной и формирования ее крупномасштабной структуры.

Обсерватория оснащена зеркалом диаметром 2,4 метра, равным по размеру зеркалу телескопа Hubble. Ее основной прибор - это 300-мегапиксельная инфракрасная камера, поле зрения которой как минимум в 100 раз превышает поле зрения старой обсерватории, запущенной в 1990 году. Он будет измерять свет, исходящий от миллиардов галактик. Новый телескоп также оснащен коронографом, который будет проводить высококонтрастную съемку и спектроскопию отдельных экзопланет.

RST должна получить первые прямые фотографии экзопланет, раскрыть сущность темной энергии и понять, как распределена материя по Вселенной. В рамках продолжения поиска крупных экзопланет исследования затронут 100 млн звезд. Ожидается открытие 2,5 тыс. экзопланет размером с Юпитер.

Основная научная программа рассчитана на пять лет с возможностью продления работы обсерватории еще примерно на пять лет с учетом остатка топлива.

Телескоп назван в честь американского астронома Нэнси Грейс Роман, которая сыграла ведущую роль в создании космической астрономической программы NASA.

США NASA Falcon Heavy SpaceX Nancy Grace Roman RST
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