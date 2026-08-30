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Власти Непала предупредили о новых возможных наводнениях

Власти Непала предупредили о новых возможных наводнениях
Фото: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Власти Непала предупреждают о возможных новых наводнениях и призывают жителей сохранять бдительность на фоне того, что уровень воды повышается в реке Бхоте-Коши.

Как сообщает Associated Press, соответствующие предупреждения были разосланы в воскресенье.

Отмечается, что одно из последних предупреждений было выпущено после того, как власти КНР сообщили непальским коллегам о повышающемся уровне воды. Однако жители пострадавших населенных пунктов признаются АР, что не всегда могут правильно оценить поступающие оповещения, поскольку они приходят постоянно.

Между тем спасатели все еще работают на месте катастрофического наводнения.

АР со ссылкой на данные экстренных служб Непала сообщает, что погибли 752 человека, 2502 числятся пропавшими без вести. В свою очередь власти Китая сообщают, что с их стороны границы погибли 16 человека, пропали без вести 546.

Жители одного из наиболее пострадавших районов Непала - Дхадинга - начали возвращаться в свои дома, чтобы оценить разрушения. Как сообщает АР, многие дома уничтожены практически полностью, некоторые затоплены. Селевым поток была серьезно повреждена местная электростанция, от которой зависят около 20 тысяч человек.

Последствия схода селя на границе Китая и Непала

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Непал КНР
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