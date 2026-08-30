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Верховный лидер Ирана призвал к отказу иранской экономики от доллара

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в воскресенье в послании в честь праздника Недели единства мусульман призвал добиться поэтапного отказа иранской экономики от доллара, передает агентство Mehr.

Он также призвал наращивать экономическое производство в условиях сохраняющейся блокады США иранских портов и действия санкций.

Он заявил, что всем последователям ислама следует препятствовать реализации планов США и Израиля.

При этом аятолла подчеркнул, что нельзя допустить раздоров среди иранцев, и запретил любые действия, вредящие "сплоченности общества".

Хроника 28 февраля – 30 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США доллар Иран Моджтаба Хаменеи
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