Турция, Саудовская Аравия и Пакистан 31 августа проведут встречу политического и оборонного комитета

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - У Турции, Саудовской Аравии и Пакистана в понедельник в Стамбуле запланировано первое заседание стратегического политического и оборонного комитета, который сформировали по трехстороннему военному соглашению, сообщает в воскресенье Anadolu.

"Первая встреча стратегического политического и оборонного комитета, созданного по Мекканскому оборонительному соглашению, запланирована на понедельник в Стамбуле. По словам источников в МИД Турции, как ожидается, на заседании будут присутствовать глава ведомства Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер, начальник Генерального штаба Турции Сельчук Байрактароглу", - информирует агентство.

От Пакистана должны прибыть министр иностранных дел Исхак Дар, министр обороны Хаваджа Асиф, начальник Генштаба Пакистана Асим Мунир; от Саудовской Аравии - глава МИД Фейсал бин Фархан аль Сауд, министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман и начальник Генштаба Саудовской Аравии Файяд бин Хамед Аль-Рувайли.

Участники встречи должны задать направления деятельности участников пакта, обсудить международные вопросы безопасности, проекты по развитию оборонного потенциала, пути усиления совместимости между вооруженными силами трех стран. Также темами дискуссий станут сотрудничество в сфере военной промышленности, включая совместное производство и научно-исследовательские проекты, укрепление борьбы против террористических угроз.

Также участники должны принять программу действий на предстоящий период, определить обязанности секретариата и других механизмов, которые будут руководить работой в сферах, которые наметит политический и оборонный комитет.

7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предполагающий коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта. Глава пакистанского МИД Дар разъяснял, что соглашение о коллективной обороне открыто и для других участников.