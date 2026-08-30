Число пропавших после наводнения в Непале россиян возросло до девяти

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Число российских граждан, пропавших после наводнения на севере Непала, выросло до девяти, сообщает в воскресенье посольство РФ в этой стране.

"На сегодняшний день обнаружено 788 тел погибших в результате разрушительных паводков на реке Бхоте Коши на севере Непала, 2 тыс. 498 человек числятся пропавшими без вести. В том числе, по крайней мере девять российских граждан (вчера к нам обратились родственники еще одной пропавшей женщины)", - говорится в сообщении.

Как отмечают дипломаты, непальские власти сообщили, что часть останков погибших временно захоронены.

"Перед этим у каждого тела берутся образцы ДНК, чтобы родственники могли впоследствии сопоставить данные для возможной эксгумации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о семи пропавших россиянах.

26 августа на севере Непала и приграничных с ним районах Китая сошел мощный селевой поток и произошло сильное наводнение. Причиной наводнения, вероятно, стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. В результате по реке Лхенде-Кхола, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды.