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В МИД Ирана заявили, что не откроют Ормуз до выполнения требований Тегерана

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В МИД Ирана снова заявили, что несмотря на договоренности с Оманом, разблокирования Ормузского пролива без удовлетворения Соединенными Штатами Америки условий Тегерана не будет.

"Иран достиг взаимопонимания с Оманом об организации прохода через Ормузский пролив. Но эти договоренности не предусматривают автоматического перехода к фазе реализации", - приводит в воскресенье Al Arabiya сказанные накануне слова замглавы иранского МИД Казема Гарибабади.

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"Выполнение договоренностей требует осуществление обязательств другими сторонами, в особенности США. Как только обязательства претворятся в жизнь, Иран тоже займется своими", - продолжил он.

Гарибабади напомнил, что речи о новых требованиях не идет, и что если Вашингтон действительно желает вернуться на путь дипломатии, ему надо "принять ответственность за прошлые действия".

Также замглавы МИД пояснил, что несмотря на закрытие пролива, если его намерено пересечь судно, оно должно получить разрешение Тегерана и пройти по маршруту в координации с иранскими властями.

В минувший четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники передавало, что власти США демонстрировали посредникам в диалоге с Ираном свое нежелание возвращаться к соблюдению меморандума о взаимопонимании с Тегераном. Собеседники издания говорили, что президент США Дональд Трамп потерял интерес к меморандуму, и хочет проверить, принесет ли успех "стратегия экономического удушения Ирана". В Белом доме не раз заявляли, что новых переговоров с Тегераном не запланировано.

Хроника 28 февраля – 30 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Казем Гарибабади Ормузский пролив
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