Не менее семи человек стали жертвами крушения судна у северных берегов Кипра

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере семь человек погибли в результате кораблекрушения у северного побережья Кипра, сообщает в воскресенье Anadolu.

Соответствующее заявление сделал Унал Устел - премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция.

По его словам, на борту пассажирского судна находились 267 человек; вскоре после выхода из порта оно опрокинулось. Устел отметил, что спасены 237 человек, еще 23 человека ищут.

Судно шло из порта Гирне (греческое название - Кириния) в Ташуджу в Турцию. Причины катастрофы пока неясны. На море стояла ясная погода. В районе находилось несколько судов, которые пришли на помощь терпящим бедствие.