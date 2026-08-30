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Телескоп Nancy Grace Roman начал автономный полет в район исследований

Телескоп Nancy Grace Roman начал автономный полет в район исследований
Старт ракеты SpaceX Falcon Heavy с телескопом Nancy Grace Roman
Фото: Joel Kowsky/NASA via Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Американский космический телескоп Nancy Grace Roman (RST), предназначенный для крупнейшего в истории астрономии изучения Вселенной, в воскресенье после вывода на орбиту с помощью ракеты Falcon Heavy, начал автономный полет к точке Лагранжа L2, расположенной примерно в 1,5 млн км от Земли, сообщило NASA.

На обсерватории успешно раскрылись солнечные панели, запитавшие бортовые системы.

Обсерватория достигнет точки назначения примерно через три месяца и сразу начнет исследования. Первые данные поступят на Землю уже в начале 2027 года, сообщили в американском космическом ведомстве. С началом практической работы ежедневно с телескопа будут поступать данные объемом около одного терабайта.

Запуск ракеты компании SpaceX с обсерваторией был осуществлен со стартовой площадки LC-39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 07:26 по времени Восточного побережья США (в 14:26 по Москве). Примерно через 31 минуту после старта обсерватория отделилась от второй ступени носителя и направилась к точке Лагранжа L2 системы Солнце - Земля.

По данным NASA, космический телескоп Nancy Grace Roman позволит получить данные более чем о 2 млрд галактик и исследовать эволюцию звезд, расширения Вселенной и формирования ее крупномасштабной структуры.

RST должна получить первые прямые фотографии экзопланет, раскрыть сущность темной энергии и понять, как распределена материя по Вселенной. В рамках продолжения поиска крупных экзопланет исследования затронут 100 млн звезд. Ожидается открытие 2,5 тыс. экзопланет размером с Юпитер.

Основная научная программа рассчитана на пять лет с возможностью продления работы обсерватории еще примерно на пять лет с учетом остатка топлива.

США NASA Nancy Grace Roman RST
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