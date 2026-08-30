Тропический шторм Карина усилился до урагана

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Тропический шторм Карина усилился до урагана и продолжает набирать силу в Тихом океане. Как сообщает Associated Press со ссылкой на данные метеорологов, Карина может усилиться до категории крупного урагана.

Центр его расположен достаточно далеко от суши и пока ей не угрожает.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC), максимальная скорость устойчивого ветра "Карины" достигла 80 миль/час (около 129 км/час) и ей была присвоена категория 1.

Тропический шторм зафиксировали примерно в 820 милях (1325 км) к юго-западу от Калифорнийского полуострова (Мексика), "Карина" движется на северо-запад, в океан, со скоростью 24 км/ч.

Несмотря на то, что шторм, как ожидается, не достигнет суши, вызванные им волны в ближайшие дни могут угрожать ряду районов побережья Мексики. Они могут создать опасные условия для судоходства.