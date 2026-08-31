Курултай поддержал кандидатуру Карина на пост вице-президента Казахстана

Ерлан Карин Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Депутаты курултая поддержали кандидатуру Ерлана Карина на пост вице-президента Казахстана.

"Прошу проголосовать за вице-президента Ерлана Карина. Включите режим голосования. Присутствуют 145 депутатов, поддержали 141, воздержались четверо. Решение принято", - сказал председатель курултая Айбек Дадебай на заседании курултая в понедельник.

50-летний Карин до этого назначения был первым заместителем руководителя администрации президента. В разные годы занимал должности советника и помощника главы государства, государственного секретаря.

В Казахстане 1 июля 2026 года вступила в силу принятая на референдуме новая Конституция. В числе ее основных новшеств - введение должности вице-президента Казахстана.

Согласно Конституции, вице-президент назначается на должность президентом страны с согласия курултая (однопалатный парламент), выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов.

Вице-президент представляет президента при взаимодействии с курултаем, правительством и иными государственными органами, а также осуществляет иные полномочия, определяемые президентом.

В случае досрочного освобождения от должности президента, а также в случае его смерти полномочия главы государства переходят к вице-президенту до проведения выборов.