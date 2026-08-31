Курултай поддержал кандидатуру Бектенова на пост премьера Казахстана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Депутаты курултая на заседании в понедельник поддержали предложенную президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра страны.

"Присутствуют 144, не проголосовавших нет, поддержали 137, воздержались 7. Постановление принято", - огласил итоги голосования спикер курултая Айбек Дадебай.

Ранее Токаев предложил депутатам курултая рассмотреть кандидатуру Бектенова на пост премьер-министра страны.

45-летний Бектенов занимает должность премьер-министра с февраля 2024 года.