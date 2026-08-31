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Таиланд вдвое сократит срок безвизового пребывания для российских туристов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Королевская газета Таиланда опубликовала постановление правительства, меняющее правила въезда в страну и сокращающее срок безвизового пребывания для российских туристов вдвое с 15 сентября.

Документ отменяет введенный в июле 2024 года режим 60-дневного пребывания для граждан 93 стран, в число которых входила и Россия. В соответствии с новыми правилами граждане 60 стран, включая Россию, смогут въезжать в Таиланд с целью туризма на срок до 30 дней. Постановление вступит в силу через 15 дней после публикации, что означает изменения правил въезда с 15 сентября.

Граждане тех стран, для которых сейчас действует 60-дневный режим пребывания, въехавшие до 15 сентября, смогут находиться в стране 60 дней. Те, кто въедет в Таиланд после этой даты, должны покинуть страну через 30 дней, но могут однократно запросить продление срока пребывания у тайских иммиграционных властей.

Еще одно ограничение касается количества пересечений сухопутных границ. Граждане стран, которым разрешено въезжать на 30 дней, смогут совершить их не более двух раз за календарный год.

Как отметили в Российском союзе туриндустрии, нововведение не повлияет на российский турпоток в Таиланд, так как туристы обычно приезжают в страну на срок до 15, максимум 21 дня. Оно, скорее, затрагивает тех россиян, кто постоянно живет или зимует в Таиланде, используя так называемые визараны.

Таиланд
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