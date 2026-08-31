В ООН выразили сожаление в связи с возобновлением ударов между Ираном и США

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В ООН выразили обеспокоенность в связи с возобновлением ударов Ирана и США, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Это, мягко говоря, очень прискорбно", - заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

В ночь на понедельник Тегеран и Вашингтон впервые за месяц обменялись ударами. Силы США нанесли удары по двум ракетным пусковым установкам КСИР на иранском острове Ларек. В ответ Иран атаковал базы США в Иордании с применением баллистических ракет.