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В ООН выразили сожаление в связи с возобновлением ударов между Ираном и США

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В ООН выразили обеспокоенность в связи с возобновлением ударов Ирана и США, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Это, мягко говоря, очень прискорбно", - заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

В ночь на понедельник Тегеран и Вашингтон впервые за месяц обменялись ударами. Силы США нанесли удары по двум ракетным пусковым установкам КСИР на иранском острове Ларек. В ответ Иран атаковал базы США в Иордании с применением баллистических ракет.

Хроника 28 февраля – 31 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США ООН
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