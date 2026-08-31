КСИР заявил об уничтожении объектов инфраструктуры на двух авиабазах США в Иордании

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) в ночь на понедельник заявили об уничтожении инфраструктуры технического обслуживания и точек размещения истребителей на двух американских авиабазах в Иордании, передает Press TV.

"Уничтожена инфраструктура технического обслуживания и точки размещения истребителей на двух американских базах", - приводит телеканал заявление КСИР.

Согласно сообщению, речь идет об авиабазах короля Хусейна и "Аль-Азрак" в Иордании.

Телеканал также публикует кадры запуска баллистических ракет КСИР.

Ранее Press TV сообщал, что несколько взрывов прогремели в Иордании после ударов Ирана. Телеканал же передавал, что иранские военные запустили ракеты в сторону принадлежащих США судов в Ормузском проливе.

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что ответят на американский удар по двум иранским ракетным установкам на острове Ларек.

Ранее в этом году Иран в ответ на американские удары неоднократно атаковал американские базы в ближневосточном регионе, в том числе в Иордании и Катаре.