Штаты ударили по иранскому острову Ларек из-за угрозы минирования Ормуза

Корабли стоят на якоре близ острова Ларек, Иран Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы накануне нанесли удар по иранским военным целям на острове Ларек, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива, сообщает портал Axios со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские силы нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларек. Было замечено, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовятся к запуску ракет с морскими минами в Ормузский пролив", - заявил представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс. Он добавил, что американские силы "внимательно следят за районом и остаются готовыми защитить свободное движение товаров".

Axios oтмечает, что это первый известный американский удар по Ирану с конца июля, когда президент США Дональд Трамп приостановил двухнедельную военную кампанию в районе Ормузского пролива.

На минувшей неделе американские военные завершили разминирование судоходного маршрута в Ормузе. Трамп заявил, что Иран был уведомлен о том, что любое судно или катер, устанавливающие новые мины, будут "немедленно и систематически уничтожаться".

"В отношении размещения мин действует политика нулевой терпимости", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Информационное агентство Tasnim, связанное с КСИР, сообщило в воскресенье, что удар был нанесен беспилотником, в результате чего два человека погибли и еще двое получили ранения.

В заявлении КCИР указывается, что нападение США "будет встречено ответом со стороны сынов Ирана и приведет к наказанию агрессора".