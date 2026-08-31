Трамп пообещал, что США нанесут ответные удары по Ирану

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - США нанесут мощные удары по Ирану в ответ на иранскую атаку против Вооруженных сил США в Иордании, сказал в понедельник президент США Дональд Трамп журналисту Fox News Трею Ингсту.

"Мы нанесем сильные удары. Они получат ответ", - цитирует Трампа журналист в соцсети X.

В ночь на понедельник силы США нанесли удары по двум ракетным пусковым установкам КСИР на иранском острове Ларек. В ответ Иран атаковал базы США в Иордании с применением баллистических ракет.