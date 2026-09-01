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Лидер демократов в Палате представителей выразил опасения по поводу закона о санкциях против РФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Лидер меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис в понедельник выразил серьезные сомнения в отношении принятого Сенатом законопроекта, вводящего санкции в отношении стран, покупающих российскую нефть, сообщает The Hill.

"Потому что есть риск, что он предоставит Дональду Трампу и его администрации полномочия по тарифам и санкциям, которыми, как мы полагаем, они будут злоупотреблять", - цитирует издание заявление Джеффриса.

"У меня есть некоторые серьезные опасения по поводу законопроекта", - отметил он.

Демократ добавил, что высокопоставленные члены комитетов по путям и средствам Ричард Нил и по иностранным делам Грегори Микс выразили "решительное несогласие" с законопроектом.

"Мы изучим законопроект о санкциях и обсудим его на закрытом заседании", - заявил Джеффрис.

Газета отмечает, что это свидетельствует о том, что законопроект в Палате представителей пройдет сложнее, чем в Сенате.

Издание добавляет, что законодатели нижней палаты вернулись в Вашингтон в понедельник после долгих летних каникул, но законопроект о санкциях против России пока не включен в повестку дня.

Сенат принял законопроект в августе подавляющим большинством голосов - 86 против 11.

Законопроект предусматривает поддержание в будущем санкций против российских руководителей, крупных бизнесменов. Также меры коснутся государственных предприятий и иностранных компаний, якобы поддерживающих ВПК РФ.

Документ дает возможность введения пошлин до 100% на товары из пяти крупнейших стран-импортеров российских нефти и газа, в частности, на товары из Китая и Индии. Предполагается, что точный размер пошлин будет уполномочен определять торговый представитель США Джеймисон Грир.

Как сообщалось, многие демократы Палаты представителей видят в законопроекте не столько попытку оказать давление на РФ, сколько стремление Белого дома получить законный инструмент для введения крупных пошлин против ряда стран.

Конгресс США Палата представителей Хаким Джеффрис Россия санкции
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