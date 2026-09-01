The Hill пишет, что министр армии США подал прошение об отставке

Министр армии США Дэниел Дрисколл Фото: Nathan Posner/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министр армии США Дэниел Дрисколл в ближайшие дни покинет свой пост в Пентагоне, сообщает The Hill со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Дрисколл обсудил с президентом США Дональдом Трампом текущее состояние сухопутных войск и подал заявление об отставке.

"Дрисколл весьма эффективно продвигал программу президента Трампа "Сделаем Америку снова сильной" (...), демонстрируя выдающееся лидерство во время исторических военных операций, уделяя особое внимание боеготовности и огневой мощи, оказывая помощь в переговорах между Россией и Украиной. (...) Благодаря его работе вместе с главнокомандующим и министром обороны армия США стала сильнее, чем когда-либо", - заявила изданию представитель Белого дома Анна Келли.

Издание отмечает, что уход Дрисколла из Пентагона оставит сухопутные войска без руководителя, утвержденного Сенатом.

Ранее сообщалось, что Дрисколл планирует покинуть свой пост в ближайшее время. В частности, уточнялось, что министр армии готов уйти в отставку ко Дню труда - 7 сентября, но Белый дом хочет, чтобы он оставался на посту как минимум до промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре.