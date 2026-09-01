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Астронавты NASA и ESA вернулись на борт МКС после завершения наружных работ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Астронавты, работающие на Международной космической станции (МКС), во вторник после многочасового выхода в открытый космос для плановых наружных монтажных работ вернулись на борт орбитальной лаборатории, сообщило NASA.

В ходе работ астронавт NASA Джессика Меир и астронавт Европейского космического агентства (ESA) француженка Софи Адено, в частности, заменили ретроотражатель на переднем порту модуля Harmony, который используется для навигации космического аппарата во время операций по сближению и стыковке с МКС. Женский дуэт также подготовил радиатор альфа-магнитного спектрометра для предстоящего технического обслуживания и установил новую камеру высокого разрешения взамен старой на ферме станции.

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Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента станции начался в 8:40 по времени Восточного побережья США (в 15:40 по Москве) и продлился 6,5 часов. Он стал 284-м по счету в рамках работ по сборке, техническому обслуживанию и модернизации космической станции.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA Софи Адено.


МКС NASA ESA
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