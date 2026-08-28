Луноходы в рамках лунной программы РФ планируются с радиусом действия до 100 км

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - После запуска двух посадочных аппаратов малого класса на Луну в рамках российской лунной программы будет определено, на какой из полюсов Луны целесообразнее высаживать луноход, сообщил замдиректора департамента космических систем ГК "Роскосмос" Денис Кутовой на форуме "Технопром-2026" в Новосибирске в пятницу.

"Это два посадочных аппарата малого класса Луна-27 N1 и N2, которые полетят на Северный и на Южный полюса Луны. И, соответственно, там уже будет выбрано, какой полюс наиболее оптимален с точки зрения дальнейших работ. И затем это космический аппарат уже на универсальной тяжелой посадочной платформе с двумя луноходами, который расширит область исследования, там где-то может 50-100 км. Вот сейчас такие цифры обсуждаются. На такое расстояние будут эти луноходы (рассчитаны - ИФ)", - сказал он.

Кутовой добавил, что проводятся работы по отработке системы жизнеобеспечения с большей замкнутостью, поскольку доставить килограмм груза на орбиту МКС в 50 раз дешевле, чем килограмм груза доставить на Луну.

"Поэтому здесь, конечно, важным направлением работ с точки зрения потом пилотируемого исследования, освоения Луны - это повышение уровня замкнутости таких систем жизнеобеспечения", - сказал он.

"Роскосмос" планирует создание на Луне АЭС до 2036 года, после 2036 года запланирован вывод транспортных средств на ядерных энергетических установках в космическое пространство.