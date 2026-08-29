Трамп заявил о заключении крупнейшей в истории нефтяной сделки с Венесуэлой

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Венесуэлой.

"Соединенные Штаты Америки только что заключили соглашение со страной Венесуэла о крупнейшей в мировой истории сделке с нефтью", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что американский госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет в рамках сотрудничества с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и с частным бизнесом обеспечили контроль США над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле "без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков".

"Эта историческая сделка более чем удвоит запасы нефти в США, значительно увеличивает наши поставки нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, а также поможет Венесуэле и дальше идти по пути к грандиозному успеху и процветанию", - заявил президент США.

Он добавил, что сделка укрепит отношения между США и Венесуэлой.