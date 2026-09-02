КСИР заявил о ракетном ударе по американской авиабазе в Иордании

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о нанесении массированного ракетного удара по ангарам на авиабазе Принц Хасан в Иордании, где размещены американские беспилотники дальнего действия RQ-4 и MQ-9.

В заявлении, переданном иранским государственным телеканалом IRIB, утверждается, что несколько беспилотников были уничтожены, погибли несколько американских военнослужащих и технических специалистов, загорелся ряд объектов технической инфраструктуры.

КСИР указал, что атака была ответом на удар США по свадебному торжеству в иранском городе Сирик в провинции Хормозган, в результате которого, по данным корпуса, пострадали около 70 гостей, погибли четверо, включая ребенка, несколько человек получили серьезные ранения.

В корпусе назвали удар по авиабазе Принц Хасан "возмездием" за эту американскую атаку.

Ранее в среду ВС Иордании сообщили, что Иран запустил в направлении королевства 13 баллистических ракет, из который средства ПВО перехватили и уничтожили 10. Оставшиеся три ракеты упали в отдаленных районах.