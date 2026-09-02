Трамп поддержал кандидатуру Као на пост министра ВМС США

Исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као Фото: CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выдвинул исполняющего обязанности министра Военно-морских сил (ВМС) США Хунга Као на эту должность на постоянной основе и призвал Сенат как можно скорее утвердить его.

"Я рад выдвинуть настоящего воина Хунга Као в качестве следующего министра Военно-морских сил", - написал Трамп в Truth Social.

Президент США подчеркнул, что считает Као лучшей кандидатурой на этот пост.

"Сенат должен утвердить этого воина как можно скорее, чтобы он мог продолжить фантастическую работу, которую он выполнял в течение последних четырех месяцев", - добавил американский лидер.

Као исполняет обязанности министра ВМС с конца апреля этого года, после того как Джон Фелан, у которого он был заместителем, ушел в отставку.