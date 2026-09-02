Поиск

Трамп поддержал кандидатуру Као на пост министра ВМС США

Трамп поддержал кандидатуру Као на пост министра ВМС США
Исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као
Фото: CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выдвинул исполняющего обязанности министра Военно-морских сил (ВМС) США Хунга Као на эту должность на постоянной основе и призвал Сенат как можно скорее утвердить его.

"Я рад выдвинуть настоящего воина Хунга Као в качестве следующего министра Военно-морских сил", - написал Трамп в Truth Social.

Президент США подчеркнул, что считает Као лучшей кандидатурой на этот пост.

"Сенат должен утвердить этого воина как можно скорее, чтобы он мог продолжить фантастическую работу, которую он выполнял в течение последних четырех месяцев", - добавил американский лидер.

Као исполняет обязанности министра ВМС с конца апреля этого года, после того как Джон Фелан, у которого он был заместителем, ушел в отставку.

ВМС США Дональд Трамп Сенат Као
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп поддержал кандидатуру Као на пост министра ВМС США

 Трамп поддержал кандидатуру Као на пост министра ВМС США

КСИР заявил о ракетном ударе по американской авиабазе в Иордании

 КСИР заявил о ракетном ударе по американской авиабазе в Иордании

Национальная ассамблея Венесуэлы поддержала нефтяное соглашение с США

Вооруженные силы США завершили серию ударов по иранским целям

 Вооруженные силы США завершили серию ударов по иранским целям

Силы ПВО Иордании перехватили 10 из 13 запущенных Ираном баллистических ракет

Бессент считает важными контакты с РФ, несмотря на недовольство европейских стран

 Бессент считает важными контакты с РФ, несмотря на недовольство европейских стран

ШОС: 25 лет успеха

 ШОС: 25 лет успеха

Иран атаковал базы США в Иордании

Иранские военные приступили к ударам по базам США на Ближнем Востоке

Трамп назвал радары целью ударов США по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3630 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11505 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов