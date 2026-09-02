ПРООН и UNCDF обсудили с банками Таджикистана решения для расширения финансирования малого бизнеса

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Представители банков и финансовых учреждений Таджикистана обсудили с Программой развития ООН (ПРООН) и Фондом капитального развития ООН (UNCDF) проблемы доступа микро-, малых и средних предприятий (ММСП) к финансированию.

Консультационный семинар был организован ПРООН в Таджикистане и UNCDF в рамках миссии Фонда в республике, сообщается на странице ПРООН в Таджикистане.

Участники обсудили основные финансовые барьеры, с которыми сталкиваются ММСП, в особенности предприятия, имеющие ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Отмечалось, что развитие ММСП может способствовать созданию новых рабочих мест для молодежи на местном уровне.

В рамках миссии UNCDF изучает практические решения в сфере финансирования бизнеса, включая механизмы каталитического и смешанного финансирования, а также возможности предоставления технической помощи для сокращения дефицита финансовых ресурсов и расширения возможностей для ММСП.

Кроме того, представители UNCDF проведут консультации с государственными органами, партнерами по развитию и представителями частного сектора. Основными задачами являются оценка потребностей рынка, определение потенциальных направлений поддержки и изучение возможностей мобилизации финансирования для инклюзивного экономического роста и создания рабочих мест.

По итогам консультаций будут определены дальнейшие шаги по поддержке микро-, малых и средних предприятий в Таджикистане.