Иран обещает ответить на атаку США, под которую попала свадьба

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи обещает принять ответные меры после атаки США в иранской южной провинции Хормозган, под которую попала свадебная церемония.

"Нападение на свадьбу и убийство ни в чем не повинных мирных жителей в Кухестаке, Иран, - это окончательное доказательство полного отчаяния мнимых защитников прав человека, повторение их зверств в Минасе и Ламерде", - написал Азизи в соцсети X.

"Не сомневайтесь: эти преступления не останутся безнаказанными. Ничто не защитит их от сокрушительной мощи вооруженных сил Ирана", - добавил он.

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что "список злодеяний" США против народа Ирана пополнился.

"Сегодня ночью было совершено жестокое нападение на жилой дом в Кухестаке, Сирик, где семьи праздновали свадьбу. Более 50 невинных мужчин, женщин и детей стали мучениками или получили ранения", - написал Багаи в соцсети X.

Министр раскритиковал правительства и международные организации, которые "хранят молчание" или "пытаются оправдать подобные атаки".

"Иран будет жестко реагировать на эти жестокие преступления", - заявил он.

Представитель иранского МИД добавил, что "те, кто хранит молчание сегодня, не будут защищены от его последствий завтра".

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на местного чиновника сообщает, что число погибших в результате авиаудара США по свадебному торжеству на юге Ирана увеличилось до четырех человек. Среди жертв - четырехлетний ребенок.

Сообщается, что наряду со свадебным торжеством пострадали фабрика по производству рыбной муки на острове Кешм в Ормузском проливе, рыболовецкий пирс и здание портовой и морской организации в прибрежном городе Сирик.