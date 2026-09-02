Трамп отрицает, что пытается усадить Иран за стол переговоров

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится к переговорам с Ираном.

"Я не пытаюсь заставить Иран сесть за стол переговоров, как сообщили фейковые новости ABC. Мне совершенно все равно, подпишут ли они бесполезное для них соглашение", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что ему больше нравится нынешнее положение, при котором "мы почти полностью контролируем Ормузский пролив, а их экономика полностью разрушена".

"Они просто смиряются с неизбежным. Когда же иранский народ восстанет и начнет борьбу?" - добавил Трамп.