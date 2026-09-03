Большинство вице-премьеров сохранили свои посты в правительстве Казахстана

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пять из шести вице-премьеров Казахстана сохранили должности в новом составе правительства Казахстана под руководством Олжаса Бектенова.

Так, указом главы государства были переназначены: Нурлыбек Налибаев на должность первого заместителя премьер-министра; Серик Жумангарин на пост заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Казахстана; Жаслан Мадиев на должность заместителя премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития; Галымжан Койшыбаев на должность заместителя премьер-министра - руководителя аппарата правительства Казахстана; Канат Бозумбаев на должность заместителя премьер-министра Казахстана.

Шестым вице-премьером ранее была Аида Балаева, по совместительству занимавшая должность министра культуры и информации Казахстана. Указом главы государства она была освобождена от должности и назначена заместителем председателя Совбеза страны.

Правительство Казахстана 28 августа сложило полномочия перед вновь избранным курултаем и продолжало исполнять обязанности до утверждения нового состава. 31 августа президент Казахстана Касым-Жомает Токаев назначил Олжаса Бектенова премьер-министром Казахстана после получения согласия курултая. Таким образом, 45-летний Бектенов, возглавляющий правительство с февраля 2024 года, сохранил свой пост.