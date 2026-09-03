Поиск

Норвегия арестовала российское судно на Шпицбергене

Норвегия арестовала российское судно на Шпицбергене
Судно "Профессор Молчанов", прибывшее в Баренцбург в рамках научной исследовательской экспедиции на архипелаг Шпицберген
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Власти Норвегии арестовали на Шпицбергене российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по требованию украинской компании "Нафтогаз", сообщили в офисе губернатора Шпицбергена.

"Губернатор Шпицбергена сегодня (в среду - ИФ), по распоряжению окружного суда Норд-Тромса арестовал российское судно "Профессор Молчанов", пришвартованное в Баренцбурге", - отмечено в сообщении на сайте офиса.

Уточняется, что окружной суд 31 августа постановил арестовать судно по иску "Нафтогаза", поданного в рамках "борьбы компании за возвращение средств" после потери крымских активов в 2014 году.

Судну предписано находиться в Баренцбурге до иного решения губернатора или окружного суда Норд-Тромса.

Порт приписки "Профессора Молчанова" - Архангельск. С июня 2025 года судно осуществляет регулярные грузопассажирские рейсы из Мурманска в Баренцбург.

Шпицберген Норвегия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Норвегия арестовала российское судно на Шпицбергене

 Норвегия арестовала российское судно на Шпицбергене

Армия США заключила первый контракт на лазерную систему против БПЛА

США могут приступить к рассмотрению законопроекта о санкциях против РФ с 14 сентября

 США могут приступить к рассмотрению законопроекта о санкциях против РФ с 14 сентября

Трамп хотел бы провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы к мирной сделке

 Трамп хотел бы провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы к мирной сделке

Что произошло за день: среда, 2 сентября

Рубио назвал обсуждение с Киевом лицензии на Patriot работой на перспективу

 Рубио назвал обсуждение с Киевом лицензии на Patriot работой на перспективу

Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

 Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

Президент США предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа"

 Президент США предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа"

"КазТрансОйл" направит $54,5 млн для увеличения транзита российской нефти в КНР

 "КазТрансОйл" направит $54,5 млн для увеличения транзита российской нефти в КНР

Глава Минэнерго США считает возможным увеличить добычу нефти в Венесуэле на 50%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3640 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11525 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов