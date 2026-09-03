Норвегия арестовала российское судно на Шпицбергене

Судно "Профессор Молчанов", прибывшее в Баренцбург в рамках научной исследовательской экспедиции на архипелаг Шпицберген Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Власти Норвегии арестовали на Шпицбергене российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по требованию украинской компании "Нафтогаз", сообщили в офисе губернатора Шпицбергена.

"Губернатор Шпицбергена сегодня (в среду - ИФ), по распоряжению окружного суда Норд-Тромса арестовал российское судно "Профессор Молчанов", пришвартованное в Баренцбурге", - отмечено в сообщении на сайте офиса.

Уточняется, что окружной суд 31 августа постановил арестовать судно по иску "Нафтогаза", поданного в рамках "борьбы компании за возвращение средств" после потери крымских активов в 2014 году.

Судну предписано находиться в Баренцбурге до иного решения губернатора или окружного суда Норд-Тромса.

Порт приписки "Профессора Молчанова" - Архангельск. С июня 2025 года судно осуществляет регулярные грузопассажирские рейсы из Мурманска в Баренцбург.