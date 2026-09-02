США могут приступить к рассмотрению законопроекта о санкциях против РФ с 14 сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Обсуждение в Палате представителей США законопроекта о дополнительных санкциях против РФ может начаться в середине сентября, сообщает в среду The Hill со ссылкой на конгрессмена-республиканца Дона Бэкона.

"Бэкон сообщил The Hill, что его проинформировали о плане, согласно которому законопроект могут передать на обсуждение на неделе, начинающейся 14 сентября", - говорится в материале.

При этом издание подчеркивает, что в настоящее время не похоже, чтобы конгрессмены были настроены быстро поддержать законопроект.

"Спикер палаты представителей Майк Джонсон в течение первых дней работы после летней паузы не сигнализировал о намерении добиваться голосования по законопроекту. В свою очередь, высокопоставленные конгрессмены-демократы опасаются, что законопроект может дать президенту Трампу возможность вводить те пошлины, которые ранее ему запретил Верховный суд", - отмечает The Hill.

Нет единого мнения о предложенных санкциях и среди республиканцев: часть из них выступает против закрепления в законе уже действующих ограничительных мер, а также против расширения санкционных списков.

Издание приводит мнение помощника одного из конгрессменов, назвавшего законопроект "снова мертвым".

При этом конгрессмены от Демократической партии поясняют, что скептически относятся к инициативе не потому, что не хотят оказывать давление на Россию, а потому, что опасаются того, как именно президент США Дональд Трамп будет использовать новые полномочия по введению санкций.

"Лично я не собираюсь давать президенту ту власть, которой у него нет", - сказал заместитель председателя комитета по иностранным делам, демократ Грегори Микс. Он выразил мнение, что Трамп в любом случае не намерен всерьез помогать Украине.

Похожего мнения придерживается высокопоставленный конгрессмен-демократ Брэд Шерман. "За внешнюю политику отвечает тот президент, какой у нас есть, а не тот, которого мы бы хотели видеть в этой роли. Если бы мы имели дело с адекватным президентом, то я бы проголосовал за законопроект. Но я не могу игнорировать то, кто именно сейчас проживает в Белом доме", - заявил он.

Ранее в этом году Сенат США проголосовал за законопроект, предусматривающий, в частности, введение пошлин против стран, активно закупающих российские энергоносители.

Однако после этого в Демократической партии стали звучать предположения, что законопроект де-факто даст Трампу возможность вводить больше пошлин против других стран, тогда как в Демократической партии, наоборот, считают своей целью ограничить эти возможности главы государства. Кроме того, сам Трамп также отметил, что его не вполне устраивает принятый Сенатом вариант. В частности, он хотел бы добавить в текст положения, позволяющие вводить пошлины против торговых партнеров Ирана.

У республиканцев - большинство мест в палате представителей. Однако без поддержки демократов организовать быстрое утверждение законопроекта технически невозможно.

Американские СМИ отмечали, что если палата представителей не ограничится голосованием по уже одобренному сенаторами варианту, а начнет вносить поправки, процесс рассмотрения законопроекта существенно затянется.