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Армия США заключила первый контракт на лазерную систему против БПЛА

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Армия США объявила о заключении первого контракта на производство высокоэнергетической лазерной системы вооружения для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

В ее сообщении говорится, что соответствующее соглашение подписано с американской компанией AeroVironment (AV) в рамках программы по производству устойчивого боевого лазера большой мощности (Enduring-High Energy Laser - E-HEL).

"Эта первая в своем роде программа направленной энергии позволит нашим подразделениям побеждать беспилотные системы и доминировать с самого начала. Сочетание человеческой изобретательности с передовыми технологиями гарантирует, что наша армия продолжит опережать противников Америки", - заявил заместитель начальника штаба американской армии генерал Кристофер Ла Неве.

"Компания AV и армия годами работали над разработкой решений в области направленной энергии, и мы гордимся тем, что можем предоставить нашим солдатам решающее преимущество в борьбе с угрозами со стороны беспилотников", - сказал заместитель министра армии Майк Обадал.

В армии США отметили, что боевая система направленной энергии E-HEL может использоваться для уничтожения беспилотников с гораздо меньшими затратами, чем ракеты. Работая на электрической энергии, она генерирует смертоносный высокоэнергетический лазерный луч, обеспечивая низкую стоимость выстрела, а также имеет магазин, который восполняется с помощью источника питания системы.

Указывается, что система разработана для оперативной гибкости, способна развертываться со стационарных баз, полустационарных тактических позиций и мобильных боевых машин, обеспечивая широкое применение во всем оперативном спектре.

США
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