Uber и Wayve запускают службу роботакси в Лондоне

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американская Uber и британская Wayve в четверг запускают службу роботакси в Лондоне, пишет The Wall Street Journal.

Пользователям приложения Uber в британской столице теперь могут прислать автомобиль с технологиями автономного вождения Wayve, однако за рулем все равно будет водитель, который при необходимости возьмет управление на себя. Компании еще не получили регуляторного одобрения на полностью беспилотные поездки.

Это первый случай, когда роботакси станут широко доступны в Лондоне, что важно, учитывая сложность навигации в этом городе по сравнению с более устоявшимися хабами для таких автомобилей, отмечает главный исполнительный директор Wayve Алекс Кендалл.

В частности, количество велосипедистов и пешеходов на улицах британской столицы более чем в 15 раз превышает показатель Сан-Франциско. Кроме того, здесь есть более сложные перекрестки – например, круговые.

"С учетом всего этого Лондон – довольно сложная среда для поездок, но наш ИИ может справиться с этим очень элегантно", - заявил Кендалл в интервью WSJ.

Другие игроки, включая китайскую Baidu и американскую Waymo (входит в Alphabet), пока только испытывают беспилотные автомобили в Лондоне.