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Российского посла вызвали в МИД Чехии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка в четверг вызвал посла России Анну Пономареву, выразив таким образом солидарность с Германией в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига, говорится в коммюнике, опубликованном чешским внешнеполитическим ведомством.

"Основываясь на убедительной информации как немецкой стороны, так и на основании результатов расследований двух чешских спецслужб, министр отверг объяснения посла, которая назвала эти инциденты провокациями", - говорится в документе.

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Министр также проинформировал посла о планируемых ответных мерах в отношении российских дипломатов в Чехии. Они связаны с недавним ужесточением условий для работы чешской дипломатической миссии в Москве.

Ранее посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ, где ему был заявлен протест в связи с причастностью, по версии германских властей, России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига 5 августа.

Кроме того, анонсировано введение санкций и вынесено требование о закрытии до 18 сентября 2026 года Генерального консульства России в Бонне, а также прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения о деятельности культурно-информационных центров 2011 года, что предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

Российский посол в ФРГ отверг обвинения немецкой стороны "как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу".

Лейпциг Германия Чехия
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