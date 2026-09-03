Нидерланды выдали семье тело Младича для захоронения

Граффити с изображением Ратко Младича на одной из улиц Белграда Фото: Filip Stevanovic/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сербский президент Александр Вучич сообщил, что тело бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, скончавшегося в тюремной больнице в Гааге, будет доставлено в Сербию поздно вечером в четверг.

"Я думаю, что семья распространит сообщение, но, насколько знаю я, тело поздно вечером в четверг должно быть доставлено в Сербию", - приводит слова Вучича телерадиоканал РТРС (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины).

"Полагаю, что Дарко, сын Младича, известит о намерениях семьи, а мы обеспечим любую транспортную, логистическую поддержку", - добавил президент Сербии.

Дарко Младич ранее неоднократно говорил о желании отца быть похороненным на белградском кладбище "Топчидер" рядом с дочерью Аной.

Власти Сербии ранее сообщили, что Ратко Младич будет похоронен со всеми государственными и воинскими почестями.

Ратко Младич скончался 27 августа на 85-м году жизни в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненное заключение по приговору Гаагского трибунала по обвинению в геноциде в период гражданской войны в Боснии и Герцеговины (1992-95 гг.).