Бернем и Макрон обсудили планы по сборке на Украине дальнобойных ракет

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU -Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Франции Эммануэль Макрон провели в четверг в Лондоне переговоры о шагах к организации на Украине сборки дальнобойных крылатых ракет SCALP.

"В том что касается Украины, они обсудили следующие шаги для установления на Украине линий сборки дальнобойных ракет SCALP, для которых используются британские технологии", - говорится в пресс-релизе канцелярии Бернема.

Кроме того, британский премьер и французский президент обсудили итоги встречи "коалиции желающих", которая прошла в Киеве на прошлой неделе.

Во время визита на Украину Бернем, как сообщалось, объявил о передаче Киеву секретных данных о британских компонентах для производства британско-французских ракет, известных во Франции как SCALP, а в Великобритании - как Storm Shadow.