Поиск

Бернем и Макрон обсудили планы по сборке на Украине дальнобойных ракет

Бернем и Макрон обсудили планы по сборке на Украине дальнобойных ракет
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU -Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Франции Эммануэль Макрон провели в четверг в Лондоне переговоры о шагах к организации на Украине сборки дальнобойных крылатых ракет SCALP.

"В том что касается Украины, они обсудили следующие шаги для установления на Украине линий сборки дальнобойных ракет SCALP, для которых используются британские технологии", - говорится в пресс-релизе канцелярии Бернема.

Кроме того, британский премьер и французский президент обсудили итоги встречи "коалиции желающих", которая прошла в Киеве на прошлой неделе.

Во время визита на Украину Бернем, как сообщалось, объявил о передаче Киеву секретных данных о британских компонентах для производства британско-французских ракет, известных во Франции как SCALP, а в Великобритании - как Storm Shadow.

Эммануэль Макрон Франция Великобритания Энди Бернем Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бернем и Макрон обсудили планы по сборке на Украине дальнобойных ракет

 Бернем и Макрон обсудили планы по сборке на Украине дальнобойных ракет

В ЕС хотят добавить новые меры к принятым ранее визовым ограничениям для россиян

 В ЕС хотят добавить новые меры к принятым ранее визовым ограничениям для россиян

Нидерланды выдали семье тело Младича для захоронения

 Нидерланды выдали семье тело Младича для захоронения

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Правительство Финляндии одобрило идею оставить закрытой границу с РФ до конца 2028 г.

 Правительство Финляндии одобрило идею оставить закрытой границу с РФ до конца 2028 г.

Власти Армении опровергли планы по введению визового режима с Россией

 Власти Армении опровергли планы по введению визового режима с Россией

Пашинян заявил о взаимопонимании с Москвой о необходимости решения вопроса о концессии желдорог

Немецкие СМИ узнали, что Мерц поспешил возложить на РФ вину за инцидент в аэропорту

 Немецкие СМИ узнали, что Мерц поспешил возложить на РФ вину за инцидент в аэропорту

Ереван не считает жизненной необходимостью присутствие военной базы РФ в Армении

 Ереван не считает жизненной необходимостью присутствие военной базы РФ в Армении

Президент РФ заявил о наличии шансов на конструктивные переговоры по Украине

 Президент РФ заявил о наличии шансов на конструктивные переговоры по Украине
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3646 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11537 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов