В ЕС хотят добавить новые меры к принятым ранее визовым ограничениям для россиян

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) готовит новое предложение по визовым ограничениям для граждан третьих стран, которое дополнит меры, уже принятые в отношении россиян, сообщил в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт.

"В ноябре 2025 года комиссия уже приняла более строгие правила, в результате чего россияне в принципе больше не смогут получать многократные визы. В июле этого года государства-члены приняли 21-й пакет санкций против России в соответствии с предложением комиссии, и это создает основу для всеобъемлющего запрета на выдачу виз военнослужащим и бывшим военнослужащим российских вооруженных сил", - сказал пресс-секретарь.

"И в будущем появится еще одно предложение. Мы готовим предложение о целенаправленных ограничительных визовых мерах для решения, в частности, проблем безопасности, связанных с враждебными действиями третьих стран. (...) Мы рассматриваем, как мы можем еще больше ограничить доступ к визам, и мы сделаем это при пересмотре визового кодекса ЕС, который скоро будет принят", - добавил Ламмерт.

На вопрос, в каком состоянии находится работа по визовому ограничению в соответствии с 21-м санкционным пакетом ЕС, который не ввел автоматический запрет на визы для российских военнослужащих, а только создал для него "правовую и политическую основу", пресс-секретарь ответил: "Комиссия сейчас работает над мерами по реализации, и работа в этом направлении продолжается. Могу сказать вам, что она ведется в приоритетном порядке".

Ламмерт напомнил, что до 2022 года выдавалось около 4 млн виз в год для россиян. Но после ряда принятых в ЕС мер их количество сократилось и составило в 2025 году около 618 тыс.

"Сейчас очень важно, чтобы эти цифры оставались низкими и снижались дальше. Именно поэтому мы продолжаем нашу работу на уровне ЕС по дальнейшему ограничению выдачи виз гражданам России", - сказал представитель ЕК.

При этом он уточнил, что выдача виз находится в компетенции государств-членов, "именно национальные органы власти принимают решения по каждому отдельному заявлению и выдают визы".